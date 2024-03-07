В Новосибирске мать обвиняет прапорщика в избиении палкой ее 10-летнего сына

В Новосибирске прапорщик военно-спортивного центра избил десятилетнего воспитанника, утверждает мама ребенка.

«Я мать-одиночка воспитываю его одна, в школе с дисциплиной у нас проблемы и мне хорошие люди посоветовали отдать сына в военно-спортивный центр на Вокзальной магистрали, где проводит тренировки Данил В. Ш.», — написала пост женщина в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Она рассказала, что отзывы о центре были отличные, и она без сомнений отдала ребенка на занятия, мечтая, что в будущем сын поступит в военное училище. Мальчик, по ее словам, был в восторге.

Далее прапорщик сказал, что с по 4 марта у детей будет полевой выход. Ребенок вернулся домой с разбитой головой. Сын рассказал матери, что его по голове палкой за невыполнение приказов бил руководитель. Воспитательный процесс проводился при всей группе.

«В голове не укладывается такая жестокость к детям. На мои требования прапорщик ответил, что мой сын ударился об бревно, когда его тащили. Сейчас мой сын находится в больнице на обследовании с дальнейшим лечением. Заявление в полицию я написала, надеюсь, компетентные органы разберутся», — резюмировала автор поста.

Ранее в Новосибирске произошел скандал с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак» Александра М. во время проведения открытого ковра для борцов со всего города. Он начал унижать и выгонять с ковра 18-летнего Григория Ш., а после нецензурных слов в его сторону ударил по голове борца.