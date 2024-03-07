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проиcшествия

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, 7 марта около 15:15 на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» со стороны Новосибирска водитель-мужчина 1953 года рождения на Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Tiguan под управлением мужчины 1958 года рождения.

После этого Toyota Land Cruiser столкнулся с Toyota Hilux под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате аварии водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Также травмировалась женщина-пассажир Volkswagen 1959 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в СИЗО отправили новосибирца, который насмерть сбил мужчину на Октябрьском мосту.

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Нина Раневская
Журналист

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