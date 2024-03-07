Власти НСО рассказали о льготах для обладателей знака «За материнскую доблесть»

Очередные многодетные жительницы Новосибирской области в преддверии 8 Марта получили награды «За материнскую доблесть».

В этот раз награды получили 13 женщин, воспитывающих по пять детей, одна, у которой шесть детей и одна — с семерыми ребятишками. Обладательницам знака вручают удостоверение и выплачивают единовременное денежное вознаграждение — 50 тысяч рублей без вычета налога.

Также награжденным «За материнскую доблесть» предоставляется компенсация затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер льготы определяется из расчета 50 % платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В пресс-службе правительства Новосибирской области отметили, что в настоящее время в регионе 280 тысяч семей, каждая шестая из них — многодетная. Начиная с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 308 многодетных матерей.

Ранее мы рассказывали, что многодетные семьи из Новосибирска могут освободить от уплаты НДФЛ.