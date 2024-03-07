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Во Владивостоке в преддверии 8 Марта подрались продавцы цветов

Фото: Сиб.фм

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о хулиганстве после завязавшейся драки за площадку для продажи цветов.

В социальных сетях очевидцы сообщали, что у дороги возле автомобилей подрались несколько мужчин — они не только махали кулаками, но и запинывали конкурентов, повалив на землю. Как говорят местные жители — так во Владивостоке продавцы тюльпанов выясняют, кто должен убрать машину с цветами.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация о том, что на улице Борисенко во Владивостоке мужчины стали в присутствии несовершеннолетних выяснять отношения и драться. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30 %.

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Галина Чебыкина
Журналист

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