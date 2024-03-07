Задушивший тестя боец СВО из Новосибирска провел для школьников Урок мужества

В школах Новосибирска детям о доблести и службе на фронте рассказал осужденных за убийство мужчина.

Боец СВО Никита Семьянов в 2021 году пакетом задушил тестя и получил девять лет строгача. Пробыв в тюрьме около двух лет, он отправился на фронт, а через полгода приехал в родной город, где провел в нескольких школах Уроки мужества.

Бывшая жена мужчины Полина Семьянова рассказала «Газете.Ru», что увидела его фотографии с детьми в соцсетях. Она опасается за безопасность своей семьи и школьников, с которыми контактирует Семьянов. Собеседница издания отметила, что решила ситуацию предать огласке в соцсетях и СМИ, после чего ей и ее матери поступила угроза от бывшей свекрови.

В администрации Новосибирска сказали, что должны будут проверить информацию через городской департамент образования.

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