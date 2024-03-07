Жители Новосибирска смогут увидеть кармическое новолуние 10 марта

Уже 10 марта местные жители смогут заметить кармическое новолуние.

Специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин сообщил издательству Atas.info о том, что 10 марта кармическое новолуние настигнет жителей Новосибирска.

Необычное явление можно будет наблюдать в 16:00 по местному времени.

Астрологи уточняют, что во время новолуния сблизятся Сатурн и Нептун, что означает «завершение глобального цикла, изменение мироустройства и миропорядка».

Напомним, что синоптики рассказали о погоде 8 марта в Новосибирске.