Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Андрей Травников вместе с председателем Заксобрания региона Андреем Шимкивым наградил 15 многодетных матерей почетными знаками отличия «За материнскую доблесть».

За последние шесть лет количество семей с тремя и более детьми в области увеличилось вдвое. Если в 2018 году таких семей было 25 106, то к 2023 году их число возросло до 47 061.

С момента начала программы в 2008 году, знак отличия «За материнскую доблесть» был вручен 1 308 женщинам. В этом году наградили 15 матерей, среди которых 15 женщин с пятью детьми, одна с шестью и одна с семью детьми. Самой молодой из них всего 34 года.

Награжденные жительницы Сибири получили удостоверение и единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей.. Кроме того, им предоставляется компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Во время церемонии награждения губернатор Андрей Травников подчеркнул, что каждый год эта церемония становится все более значимой.

«Мы с детства помним, что мама — это святое. И, конечно же, высочайшая ценность — это мама многодетной семьи. Огромное спасибо вам, уважаемые женщины, вашим мужьям, детям за то, что вы все эти годы сохраняли верность этому великому делу — созданию большой, многодетной семьи. У нас сегодня есть возможность, опираясь на ваш пример, говорить об этом, привлекать к этому внимание, воспитывать молодёжь в духе того, что вы делали», — отметил губернатор.