Малый и средний бизнес НСО поддержат 9,5 млн рублей

В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в Новосибирской области направят 9,5 миллионов рублей.

Конкурс находится на этапе согласования, сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

Предпринимателям частично возместят расходы на участия в ярмарках и выставках, уплате % по взятым кредитам на строительство (реконструкцию) и приобретение оборудования, на оплату лизинга, покупку и установку средств пожарной безопасности.

Напомним, 26 февраля в Новосибирске прошла закрытая бизнес-премия «Звездная лига». В отеле Domina наградили одних из самых успешных жителей Сибири, руководители и лидеры высокого уровня получили звание бизнесмена года от портала «BFM-Новосибирск». Организацией премии занимался медиахолдинг «Сиб.фм Group».