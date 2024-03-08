«Очередное "Слово пацана"»: подростка избили в школьном туалете в Новосибирске

В одной из новосибирских школ избили подростка.

В школе на Юго-Западном жилмассиве Новосибирска избили подростка. Видео с моментом избиения опубликовали в соцсетях.

«В 50 школе Новосибирска произошло очередное «Слово Пацана». Там один из учеников завел другого в туалет и объявил его, что ставит его на 4000₽ долга, после препираний, долг вырос до 12000₽», — сказано в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

По информации, размещенной в сети, правоохранительные органы проведут расследование — новосибирская полиция начала проверку.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что 3 февраля в отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску поступили сообщения из медицинского учреждения о подростках, обратившихся с полученными травмами. Предварительно установлено, что на ребят на катке напал неадекватный мужчина.