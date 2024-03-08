Похитившую 17 млн бухгалтера из Омска поймали и посадили спустя 18 лет

В Омске суд приговорил скрывавшуюся 18 лет мошенницу к трем с половиной годам колонии общего режима.

Женщина с 2021 по 2024 год работала бухгалтером омского почтамта и украла 17 млн рублей. После этого она почти 18 лет скрывалась от следствия, сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Уточняется, что осужденная фиктивным платежным поручениям осужденная перечисляла средства почтамта на расчетные счета других фирм и физических лиц, после чего их обналичивала и похищала. Информацию о проведенных операциях обвиняемая удаляла из системы учета. Недостача в размере 17 млн рублей была выявлена при инвентаризации при реорганизации филиалов почтовой связи. В октябре 2004 года она скрылась и была объявлена в розыск.

Даму нашли в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Ее отправили в тюрьму и обязали в полном объеме выплатить УФПС Омской области — филиалу АО «Почта России» причиненный ущерб».

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей.