Путин на видео поздравил российских женщин с 8 марта

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта.

Президент России Владимир Путин выразил свои поздравления россиянкам с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Глава государства обратился к женщинам в видеообращении, которое было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что женщины обладают невероятной способностью преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Однако, по словам президента, их главное достижение заключается в рождении и воспитании детей.

Президент также напомнил о том, что 2024 год объявлен в России годом семьи. В его словах семья является основой жизни и истории каждой отдельной семьи и всей страны.

«Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций», — подчеркнул глава государства.

Президент также обратился к женщинам, находящимся в зоне военных действий, а также к тем, кто ожидает возвращения своих близких.

Напомним, 73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин.