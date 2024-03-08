Шура опоздал на собственный концерт более чем на час

Шура задержал начало своего концерта в Новосибирске более чем на час.

Певец Шура, известный своими хитами и популярностью среди поклонников, вызвал некоторое беспокойство у своей аудитории, задержав начало своего концерта в новосибирском баре «Руки вверх» на 75 минут.

Тем не менее, когда Шура наконец вышел на сцену, он развлекал своих поклонников своими хитами, такими как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Концерт был оценен посетителями, большинство из которых были людьми в возрасте.

Недавно Шура оказался в центре скандала в студии популярного телешоу «Это нормально?». В ходе программы один из гостей начал выражать неприятные слова в адрес Шуры. Певец не смог остаться равнодушным к этому и решительно ответил на критику.

В результате возникшей ссоры Шура покинул студию, а организаторы шоу попросили спорщика уйти. Только после этого Шура согласился вернуться на свое место и продолжить участие в программе.