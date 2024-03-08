В Новосибирске импорт цветов вырос почти в два раза с начала 2024 года

Импорт цветов в Новосибирск увеличился почти вдвое с начала текущего года.

За первые два месяца 2024 года таможенники Сибири оформили ввоз более 360 тонн импортной цветочной продукции, причем 2/3 этого объема были завезены накануне 8 Марта.

В 2024 году на территорию Сибирского федерального округа было ввезено более 5,5 миллиона цветов различных сортов из-за рубежа. Это в 1,8 раза больше, чем в 2023 году, когда вес поставок составил от 200 до 360 тонн. Большая часть цветов была доставлена из Эквадора, Кении, Колумбии, Нидерландов и Узбекистана. Особенно выросли поставки из Эквадора – в 4,4 раза.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, розы составляют более 65% от всего объема импортированной цветочной продукции – 242,5 тонны. Тюльпанов было ввезено 57 тонн, а хризантем – 23 тонны. Также были импортированы гвоздики, лилии, орхидеи и другие виды цветов.

Среднее время оформления партий цветов декларированных импортерами в Сибирской электронной таможне составляет 1 час 1 минуту. Основной поток поставок приходится на Новосибирскую область, откуда цветы распределяются по другим регионам.

Первый заместитель начальника Новосибирской таможни Андрей Шишков отметил, что не было замечено задержек в поставках цветов в регион. Поставки цветов увеличились практически вдвое по сравнению с январем-февралем 2023 года. С начала 2024 года на территорию Новосибирской области было доставлено около 242 тонн цветочной продукции. География поставок охватывает различные регионы – от Южной Америки до Европы и Азии.

Санкции, наложенные на Российскую Федерацию, не оказали влияния на поставки цветов. Важно отметить, что все цветы проходят тщательный контроль как таможенный, так и фитосанитарный. По словам государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Егора Сичкарева, каждая партия цветов проверяется на соответствие документации и качеству перед выпуском на рынок.

В случае обнаружения насекомых или болезней растений, цветы подлежат уничтожению. За последний период было выявлено пять партий с вредителями, после чего 1310 цветов были уничтожены. Новых инфекций не было обнаружено.



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