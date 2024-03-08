В Новосибирске начали показывать сиквел фильма «Дюна»

Новосибирские кинотеатры показывают фильм «Дюна: вторая часть».

В Новосибирске начался показ фильма «Дюна: Часть вторая» от режиссера Дени Вильнева. Билеты на эту ожидаемую премьеру уже доступны для приобретения. Киноленту представляют как «большую премьеру» или Cim-Party.

Зрители смогут насладиться фильмом в таких кинотеатрах, как «Киноатлас», «Победа» и в кинотеатре ТРК «Эдем». Стоимость билетов варьируется от 250 до 800 рублей в зависимости от выбранного кинотеатра.

«Дюна: Часть вторая» — продолжение фильма, который вышел на экраны в 2021 году. В картине снялись такие известные актеры, как Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Хавьер Бардем и другие. Фильм основан на романе Фрэнка Герберта «Дюна». Предыдущие попытки экранизации этой книги оказались неудачными.

Напомним, новосибирский актёр Кологривый приедет на кинофестиваль в родной город.