В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 189 млн

В Новосибирской области планируют отремонтировать участок дороги за 189 млн рублей.

Планируется отремонтировать участок дороги до Кыштовки в Венгеровском районе НСО. Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Будущему исполнителю предстоит отремонтировать участок дороги «Чаны — Венгерово — Кыштовка» с 97-го по 103-й километр.

Работы будут проводиться в три этапа. Первый этап начнется с момента заключения контракта и продлится до 15 июля 2024 года. Весь ремонт должен быть завершен к 10 октября 2024 года.

Подрядчику предстоит уложить новый асфальтобетон с гарантией на шесть лет, установить сигнальные столбики, дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и провести разметку на дороге.

Начальная максимальная цена контракта составляет 189 миллионов 669 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 11 марта.



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