В новосибирской школе заметили участника СВО, убившего своего тестя

Боец СВО из Новосибирской области провёл урок мужества в одной из местных школ — выяснилось, что он сидел в тюрьме.

В одной из новосибирских школ прошел урок мужества, который провел участник специальной военной операции (СВО), ранее осужденный за расправу над своим тестем. Бывшая жена мужчины узнала о его участии в этом мероприятии благодаря фотографиям с детьми, которые он разместил в соцсетях, пишет «Газета.Ru».

Россиянин оказался в тюрьме после конфликта с отцом своей бывшей жены. Суд приговорил его к долгому заключению. В марте 2023 года его бывшая жена сообщила о его возвращении из зоны проведения СВО.

Узнав о том, что ее бывший муж проводит уроки мужества, россиянка возмутилась тем, что он теперь считается «героем СВО», а также имеет возможность встречаться с детьми и учить их любить Родину. По ее словам, бывший заключенный не отбыл и четверти назначенного судом срока.

Напомним, ранее в колонии, где сидел Скопинский маньяк, заключенные устроили погром.