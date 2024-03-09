90 мероприятий проведут в честь Масленицы в Новосибирске

Празднование Масленицы начнется 10 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, Масленица в городе пройдет в традиционном формате. Жителей будут угощать кашей, пирогами, куличами, блинами.

В парках пройдут концерт, где артисты исполнят народные песни.

Напомним, Масленицу начинают отмечать за неделю до начала Великого поста. Праздник также часто называют Сырной седмицей, так как в период празднования нельзя употреблять в пищу мясо.

Ранее Сиб.фм писал о том, где и когда пройдут праздничные мероприятия.