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вчера 23:51
общество

90 мероприятий проведут в честь Масленицы в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

Празднование Масленицы начнется 10 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, Масленица в городе пройдет в традиционном формате. Жителей будут угощать кашей, пирогами, куличами, блинами.

В парках пройдут концерт, где артисты исполнят народные песни.

Напомним, Масленицу начинают отмечать за неделю до начала Великого поста. Праздник также часто называют Сырной седмицей, так как в период празднования нельзя употреблять в пищу мясо.

Ранее Сиб.фм писал о том, где и когда пройдут праздничные мероприятия.

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Нина Раневская
Журналист

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