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общество

Перепады температур ожидаются в Новосибирске в марте

Фото: freepik

Перепады температур от -19 до +6 градусов ожидаются в Новосибирске.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр, среднедекадная температура в области ожидается около -9 градусов.

В ночные часы синоптики обещают колебания температур от -14 до -19 градусов, а днем она дойдет -4 градусов.

Также в конце декады синоптики обещают постепенное повышение температуры до +6 градусов. Но возможны и осадки в виде снега.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске запускается новый кольцевой маршрут.

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Валерия Митрохина
Журналист

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