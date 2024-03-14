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проиcшествия

В Новосибирске СК проводит проверку после избиения 9-летней девочки

Фото: Сиб.фм

Мальчики два часа издевались над ней.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, Заельцовским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по факту избиения девочки другими детьми.

Напомним, что 9 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Красногорская 31/1 трое мальчиков издевались над 9-летней девочкой около двух часов. На видео дети не дают девочки встать с земли, запинывают ногами и закрывают ее между мусорными баками.

Следователи выяснят обстоятельства и дадут правовую оценку действиям родителей мальчиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что прокуратура Новосибирска также начала проверку после избиения девочки другими детьми

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Нина Раневская
Журналист

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