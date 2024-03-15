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Бастрыкин контролирует проверку избиения в Новосибирске 9-летней девочки

Фото: Сиб.фм

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения мальчишками девочки в Новосибирске.

Напомним, что 9 марта в Заельцовском районе Новосибирска на улице Красногорская 31/1 трое мальчиков издевались над 9-летней девочкой около двух часов. На видео дети не дают девочки встать с земли, запинывают ногами и закрывают ее между мусорными баками.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователи установят обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям родителей детей по исполнению обязанностей по их воспитанию», — сказали в главке СК.

Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву представить доклад о проверке.

Напомним, что прокуратура Новосибирска также начала проверку после избиения девочки другими детьми.

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Галина Чебыкина
Журналист

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