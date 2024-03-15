Следователи разбираются в обстоятельствах взрыва газа на стройке Новосибирска

В Новосибирской области следователи организовали проверку после взрыва газа на строительном объекте в Новосибирске.

«Днем 15 марта 2024 года на строительном объекте в Заельцовском районе города Новосибирска при производстве работ произошел хлопок газового баллона. По данному факту следователи СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, в результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медпомощь. В обстоятельствах случившегося разбирается и прокуратура города.