В Новосибирске зарегистрирован десятый кандидат в мэры

Десятый новосибирец подал заявку на участие в конкурсе по выборам мэра.

В Новосибирске ещё один кандидат подал документы на участие в комиссии по выборам мэра, сообщил источник Сиб.фм.

Заявка утром в пятницу, 15 марта, поступила от директора по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергея Лубнина.

Напомним, накануне ещё два человека подали документы на участие в выборах мэра Новосибирска, сообщил источник Сиб.фм.

Заявки в четверг, 14 марта, поступили от директора ООО «Правозащита» Игоря Данилова и директора Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александра Каракоцкого.

Всего в выборах мэра Новосибирска на сегодняшний день участвуют девять человек. Накануне документы подала Олеся Яхонтова.

Ранее заявки заявились депутат Горсовета Игорь Украинцев и индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, военнослужащий Александр Трушакин, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта.