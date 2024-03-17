Более 200 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали дистанционно на выборах РФ

Жители НСО активно голосовали за кандидатов на пост в президенты РФ и в дистанционном формате.

По данным пресс-службы Новосибирской области, более 200 тысяч жителей региона проголосовали на выборах президента России в электронном формате.

«Это 82% от общего числа жителей региона, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном голосовании», — сообщила пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске проходит последний день выборов президента РФ.

Также ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области отметил важность участия граждан в выборах Президента России.