В Новосибирске на дорогах зафиксированы пробки в 6 баллов

Пробки в 6 баллов замечены в Новосибирске утром.

По данным “Яндекс Карты” сегодня, 19 марта, рано утром на дорогах Новосибирска были зафиксированы пробки в 6 баллов.

Наиболее загруженная дорога показана в стороне Речного вокзала и Золотой нивы, а также на Октябрьском мосту, где продолжаются ремонтные работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ближайшие дни в Новосибирскую область вернется холодная погода.

Также напомним, что на дорогах в Новосибирской агломерации установят 43 новых детектора транспорта для того, чтобы определять загруженность улиц.