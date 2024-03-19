сегодня
19 марта, 08:59
пробки
7/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 91.98 | eur 100.2
сегодня
19 марта, 08:59
пробки
7/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 91.98 | eur 100.2
сегодня 08:00
Авто общество

В Новосибирске на дорогах зафиксированы пробки в 6 баллов

Фото: Яндекс Карты

Пробки в 6 баллов замечены в Новосибирске утром.

По данным “Яндекс Карты” сегодня, 19 марта, рано утром на дорогах Новосибирска были зафиксированы пробки в 6 баллов.

Наиболее загруженная дорога показана в стороне Речного вокзала и Золотой нивы, а также на Октябрьском мосту, где продолжаются ремонтные работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ближайшие дни в Новосибирскую область вернется холодная погода.

Также напомним, что на дорогах в Новосибирской агломерации установят 43 новых детектора транспорта для того, чтобы определять загруженность улиц.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в