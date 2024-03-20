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общество

В Новосибирской области хотят открыть научный центр беспилотников

Фото: Заксобрание НСО

Инициатива получила поддержку губернатора Андрея Травникова.

20 марта на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания Новосибирской области обсуждался вопрос создания научного центра, ориентированного на разработку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатива получила поддержку губернатора Андрея Травникова, который уже санкционировал формирование межведомственной рабочей группы для тщательной проработки проекта.

Создание центра отвечает актуальным трендам развития отечественной науки и техники. В 2024 году Правительством Российской Федерации было издано постановление, регламентирующее порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку проектов в сфере беспилотных систем.

Одним из ключевых условий получения такой поддержки является создание управляющей компании в формате автономной некоммерческой организации. Об этом рассказал заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгений Павлов. Также он добавил, что федеральный отбор проектов будет проходить в период с апреля по сентябрь текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска назвали химический состав счастья.

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Игорь Кириченко
Журналист

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