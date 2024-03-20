В Новосибирской области наступила астрономическая весна

20 марта — весеннее равноденствие во всех регионах России, в том числе — в Новосибирской области.

В день весеннего равноденствия Солнце находится над экватором Земли. Сегодня продолжительность дня будет равна продолжительности ночи, а с 21 числа светлое время суток понемногу будет увеличиваться. Эта дата — начало астрономической весны.

Существует и осеннее равноденствие, с которого ночь начинает по времени вытеснять день.

Ранее мы рассказывали, что первый день календарной весны в Новосибирской области был снежным.