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общество

В Новосибирской области наступила астрономическая весна

Фото: Сиб.фм

20 марта — весеннее равноденствие во всех регионах России, в том числе — в Новосибирской области.

В день весеннего равноденствия Солнце находится над экватором Земли. Сегодня продолжительность дня будет равна продолжительности ночи, а с 21 числа светлое время суток понемногу будет увеличиваться. Эта дата — начало астрономической весны.

Существует и осеннее равноденствие, с которого ночь начинает по времени вытеснять день.

Ранее мы рассказывали, что первый день календарной весны в Новосибирской области был снежным.

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Галина Чебыкина
Журналист

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