Кологривый извинился перед официанткой и сравнил себя с Есениным в суде Новосибирска

Актёр Никита Кологривый раскаялся за дебош в новосибирском баре.

Актёр Никита Кологривый перед началом судебного заседания по делу о дебоше в новосибирской кальянной принёс извинения официантке заведения, которую он укусил.

«Это было случайно, я был не в себе — я думал, что это были мои товарищи. Это была чистая случайность, горячка. Я уже извинился, готов ещё раз — я считаю, в таких случаях мужчина должен извиняться», — передаёт слова артиста корреспондент Сиб.фм.

Журналисты спросили Кологривого, с кем бы он себя сравнил — с актёром Алексеем Паниным* или поэтом Сергеем Есениным.

«Хочу больше Есениным быть, это мой путь, я готов за свои ошибки отвечать. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, мне предстоит ещё много общественной работы», — заявил артист.

По словам Кологривого, он не планировал идти на конфликт в кальянной.

«Попытался стихи почитать, пописать — не получилось. Я думаю, я просто устал очень сильно от графика, от эмоций. Я надеюсь, что я всё это исправлю в ближайшее время», — высказался он.

Кологривого доставили в отдел полиции после дебоша, который он устроил в ночь с 18 на 19 марта в кальянной Tangiers Lounge. По словам сотрудников заведения, Кологривый приставал к официантке, а потом бросился с кулаками на персонал бара.

Директор кальянной рассказал Сиб.фм, что написал заявление в полицию.

*Алексей Панин — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.