В Новосибирске нашли инвесторов для трёх комфортных остановок

Администрация Новосибирска подписала два инвестиционных договора на создание комфортных остановок в нескольких районах города.

Конкурсы на заключение инвестиционного договора по созданию и размещению остановочных навесов выиграли две организации. ООО «НИЛ» установит остановку с USB-разъемами и WI-FI на остановке «Кафе «Лада» в районе Бориса Богаткова, 266/4 в Дзержинском районе. Кроме того, планируется разместить два навеса по адресам, которые будут указаны в инвестиционном договоре.

ООО «Гранит» должно установить пункт посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Ж/м Станиславский» в районе улицы Станиславского, 40.

По условиям договора, работы должны быть завершены в течение 12 месяцев с момента его подписания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собирают информацию о должниках для содействия военкоматам.