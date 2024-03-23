Бузова расплакалась из-за новосибирского блогера Давы на съёмках шоу в Китае

Певица Ольга Бузова ушла в слезах со съёмок шоу «Сокровища императора». Её довёл новосибирский блогер Давид Манукян.

Новосибирский блогер Дава (Давид Манукян) довёл популярную певицу Ольгу Бузову до слёз на съёмках шоу «Сокровища императора» в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

Премьера нового выпуска пройдёт 24 марта. Участники шоу соревнуются за призовой фонд в размере 14 миллионов рублей. В новом эпизоде возникнет несколько конфликтов между участниками: Аланой Мамаевой и Марией Погребняк, Женей Искандаровой и Кариной Кокс.

В конце выпуска столкнулись Ольга Бузова и Давид Манукян. Новосибирский блогер так расстроил певицу, что та ушла со съёмок со слезами на глазах.

Ранее на съемках Давид поссорился с блогером Марией Погребняк, которая является подругой Ольги Бузовой.

Напомним, что Дава купил новый автомобиль.