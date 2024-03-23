В НГУ отменили День открытых дверей после теракта в «Крокус сити»

После теракта 22 марта в Crocus City Hall вузы стали отменять очные занятия. В Новосибирском государственном университете отказались от проведения Дня открытых дверей, запланированного на 24 марта.

Запланированный на 24 марта День открытых дверей в Новосибирском государственном университете отменили после теракта в Crocus City Hall. Мероприятие пообещали перенести на другую дату. Об этом сообщили в официальной группе НГУ в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в Новосибирском государственном техническом университете отменили все очные занятия 23 марта. Лекции и семинары планируют проводить в дистанционном формате.

Напомним, что вечером 22 марта пятеро неизвестных ворвались с оружием в Crocus City Hall. По данным СКР, в результате нападения погибло около 60 человек. Число пострадавших — около сотни человек.