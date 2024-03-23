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общество проиcшествия

В Новосибирске отменили матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Из-за теракта в Crocus City Hall матч-закрытие сезона КХЛ не состоится на «Сибирь-Арене».

Матч-закрытие сезона Континентальной хоккейной лиги на «Сибирь-Арене» в Новосибирске был отменён из-за трагических событий в Московской области. Информацию об этом сообщил источник BFM-Новосибирск.

Начало встречи было запланировано на 14:00.

Напомним, в Новосибирской области отменили крупные мероприятия после теракта в Crocus City Hall.

Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования всем пострадавшим.

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Дамир Трубников

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