В Новосибирске отменили матч-закрытие сезона КХЛ на «Сибирь-Арене»

Из-за теракта в Crocus City Hall матч-закрытие сезона КХЛ не состоится на «Сибирь-Арене».

Матч-закрытие сезона Континентальной хоккейной лиги на «Сибирь-Арене» в Новосибирске был отменён из-за трагических событий в Московской области. Информацию об этом сообщил источник BFM-Новосибирск.

Начало встречи было запланировано на 14:00.

Напомним, в Новосибирской области отменили крупные мероприятия после теракта в Crocus City Hall.

Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования всем пострадавшим.