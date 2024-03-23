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общество проиcшествия

В Новосибирской области отменили крупные мероприятия после теракта в Crocus City Hall

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске отменены крупные мероприятия в эти выходные.

В Новосибирской области отменили увеселительные массовые мероприятия по распоряжению губернатора Андрея Травникова.

Глава региона также отметил, что в свете теракта в московском «Крокус Сити Холле» принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности в нашем регионе.

Напомним, Травнков выразил соболезнования жертвам теракта в Crocus City Hall.

По последним данным, в результате теракта погибли 60 человек. Спасатели опублиековали список с пострадавшими.

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Дамир Трубников

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