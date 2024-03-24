Барбершоп, в котором работал один из террористов, грозятся поджечь

Люди рекомендовали владельцам уехать из страны.

Жители Иваново выразили обеспокоенность после сообщений о том, что один из задержанных по подозрению в теракте в «Крокусе» 19-летний Муххамадсобир Файзов, предположительно работал в местном барбершопе в Тейково. Он начал работу там в ноябре 2023 года.

Из-за этой информации жители города решили проявить свое недовольство и обратились к владельцам заведения в социальных сетях. Некоторые угрожали поджечь барбершоп.

На данный момент Муххамадсобир Файзов находится на допросе. После операции его перевели в больницу, откуда его забрали сотрудники спецслужб. Официальные комментарии по этому поводу пока не поступали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что одному из террористов предложили 500 тысяч рублей за убийства в «Крокусе».