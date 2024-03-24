Депутат Госдумы Гурулёв призвал вернуть смертную казнь для террористов

Забайкальский депутат Госдумы считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь для террористов.
Депутат Госдумы из Забайкальского края предложил отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Андрей Гурулёв считает, что бороться с терроризмом можно только путем их полного уничтожения.
В своем Telegram-канале он написал, что мораторий на смертную казнь для террористов и предателей должен быть отменен.
«Вся эта мразь сгинет, наши специальные службы имеют многолетний опыт уничтожения террористов внутри страны и за ее пределами. Что касается уже задержанных выродков, здесь у меня нет никаких сомнений, что мораторий на смертную казнь для террористов и предателей должен быть отменен», — написал Гурулёв.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что вопрос о смертной казни будет тщательно проработан и принято решение, отвечающее настроениям общества.
Напомним, стала известна судьба новосибирских танцоров, выступавших в «Крокусе».