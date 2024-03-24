Новосибирцам рассказали, как вести себя при теракте

Спасатели опубликовали список советов для новосибирцев на случай теракта.

В свете угроз терактов, спасатели МАСС Новосибирска высказали ценные советы о том, как вести себя в случае возникновения опасной ситуации.

Эксперты опубликовали рекомендации для действий в многолюдных местах, таких как развлекательные заведения, гипермаркеты, аэропорты и вокзалы. Советы касаются ситуаций, когда человек оказывается в заложниках, сталкивается с подозрительным предметом или начинается стрельба.

Спасатели призывают не пытаться обезвредить террористов, а вести себя тихо и не привлекать внимания, если оказался в заложниках. В случае стрельбы на улице рекомендуется добраться до укрытия, передвигаясь зигзагами. При обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить о нем правоохранительным органам.

Важно помнить, что безопасность и сохранение жизни в приоритете в подобных ситуациях.

Напомним, в Новосибирске пройдёт концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».