Опубликован список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области

Названы самые крупные налогоплательщики Новосибирской области за 2023 год.

По данным издания «РБК-Новосибирск», на первом месте оказалось АО «ЦФТ — Сервис», а на втором и третьем — ООО «Феррум» и АО «Новосибирский завод Искусственного Волокна».

На четвертом и пятом месте расположились АО «Сибирская Энергетическая Компания» и ООО «Сдэк-Глобал». Десятка самых крупных компаний Новосибирска перечислила в бюджет города 2,8 млрд рублей, что составляет почти 10% от общей суммы. Среди них — фонд пенсионного и социального страхования РФ, РЖД и Единый расчетный центр Министерства обороны РФ.

Также в список налогоплательщиков с высокими доходами попали ПАО «Сбербанк России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ООО МФК «Займер», ООО «РИЧ ФЭМИЛИ», ООО «Компания Брокеркредитсервис», АО УК «Брокеркредитсервис» и АО «Новосибирский Механический Завод "Искра"».

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован рейтинг лучших посуточных квартир.