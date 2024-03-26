Кто умер в марте 2024 года? Фотогалерея звезд

В марте этого года не стало многих знаменитостей — талантливых актеров театра и кино, музыкантов: Сиб.фм собрал имена и фото покинувших этот мир кумиров миллионов.

1 марта в возрасте 78 лет в Москве ушла из жизни заслуженная артистка России Алла Богина, игравшая в театре на Таганке полвека. Женщина пожаловалась соседке на плохое самочувствие, та вызвала скорую помощь, но врачам оставалось только констатировать смерть пенсионерки.

Алла Богина родилась 15 октября 1945. Помимо театра, снималась в фильмах, например, «У войны не женское лицо» (фильм-спектакль), «Вы мне писали...», «Мальчик со шпагой», «Хождение по мукам» и других.

6 марта умер оперный певец Александр Сибирцев, ему было 88 лет. Он исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме». В 1983 году Сибирцев удостоился звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки — за роль Пьера Безухова в двухвечерней постановке оперы Прокофьева «Война и мир». В разные годы артист преподавал в ГИТИСе, в пермских и самарских вузах.

10 марта перестало биться сердце советской телеведущей Светланы Моргуновой. Она ушла из жизни на 85-м году жизни. Причиной смерти, по информации подруги артистки, стал оторвавшийся тромб.

Светлана Моргунова — народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски таких программ, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

11 марта на 85-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист Узбекской ССР и России Олег Рябцов. Об этом сообщили в пресс-службе Кинешемского драматического театра. Зрителям он запомнился по ролям в ряде сериалов и кино, среди которых «Хозяйка тайги» и «Русские деньги».

14 марта, не стало руководителя московского Театра классического балета Наталии Касаткиной. Народной артистке РСФСР было 89 лет. Она была солисткой в Большом театре – блистала в спектаклях «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Спартак», «Гаянэ», «Спящая красавица», была балетмейстером и сценаристом. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Актер Александр Ширвиндт покинул этот мир в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти враси назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность, остановку сердца. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих» и других. Также он был народным артистом России и президентом Театра сатиры.

Американский астронавт Томас Стаффорд, который командовал космическим кораблем «Аполлон», совершившим в 1975 году стыковку с советским «Союзом-19», скончался в возрасте 93 лет 18 марта.

19 марта не стало известного журналиста и спортивного комментатора Василия Уткина. Он мог скончаться от тромбоэмболии легочной артерии.

Уткин прославился в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», после он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале. Журналист является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.

Актер Александр Карпухов, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», умер во сне 23 марта. Ему было 50 лет.