В России намерены ужесточить условия пребывания иностранцев

Планируется, что трудовые договоры с мигрантами будут ограничиваться двумя годами.

Министерство труда разработало законопроект, который ужесточит пребывание иностранцев на территории России. Согласно нему, срок заключения трудовых договоров с мигрантами будет ограничиваться двумя годами. Об этом сообщают «Известия».

«Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе, в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок», — уточнили в ведомстве.

На данный момент по действующему законодательству трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.

Напомним, в Новосибирске депутат Антонов назвал меры борьбы с мигрантами-террористами.