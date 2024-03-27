Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров предложил контролировать мигрантов как в ОАЭ

Многие законодатели и общественные деятели, в том числе в Новосибирске, предлагают ужесточить меры контроля над мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле». Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров даже выступает за смертную казнь, но предлагает обратить внимание и на опыт Объединённых Арабских Эмиратов.

Уже установлено, что к теракту, который произошёл вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», имеют отношение украинские спецслужбы. Сейчас уже говорится о 139 погибших. Ранее депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предлагал выдворять мигрантов с территории России, если у них закончилось время действия патента.

Своё мнение высказал и глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров: он также считает, что с выходцами из республик Средней Азии сильно церемониться не следует.

«Нельзя раздавать гражданство направо и налево. Нужно лишать гражданства тем, кто в своё время уже приобрёл его за три копейки. И если человек совершил несколько раз административные нарушения, то, наверное, он не совсем готов влиться в наше общество: нужно лишать, ужесточать миграционную политику, — поделился мнением с корреспондентом Сиб.фм Сергей Майоров. – Есть хороший опыт у Объединённых Арабских Эмиратов. Там очень много мигрантов: их там больше половины, по-моему. Они приезжают, поднимают экономику, а если они что-то нарушили – их строго наказывают, выдворяют с запретом дальнейшего въезда в страну».

В то же время общественный деятель считает, что пока в России без трудовых мигрантов не обойтись. Спецслужбы, по мнению Майорова, должны ужесточить правила для въезда.

«Думаю, что все эти методики у них уже наработаны. Просто следует разрешить их применять. Под спецслужбами я подразумеваю МВД, миграционную службу, — объясняет Сергей Майоров. – Я думаю, что это всё просто нужно прописать и обличить в рамки закона. Считаю, что для подобных преступлений мораторий на смертную казнь нужно отменять. Но в то же время, конечно, это не должно перерасти в межнациональное выяснение отношений. Я думаю, что заказчики этого и добивались, чтобы был такого рода резонанс. Хотя у нас в стране много добросовестных приезжих, которые приезжают, зарабатывают и уезжают, и ничего противозаконного они не совершают».

Ранее глава Союза отцов Новосибирской области не раз говорил, что следует обратить особое внимание на воспитание младшего поколения мигрантов, которые плохо знают русский язык, историю и элементарную этику: ведь был случай, когда они учительницу закидали камнями.