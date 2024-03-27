Несмотря на дебош Никита Кологривый сможет сыграть Жириновского

Актера арестовали на 7 суток.

Напомним, в ночь 18 на 19 марта в Новосибирске актер Никита Кологривый устроил дебош в кальянной и укусил официантку за ногу. Центральный суд арестовал его на 7 суток.

Как сообщил режиссер будущего фильма Александр Баранов изданию RT, несмотря на арест Кологривый все равно сможет пройти кастинг на роль Жириновского.

По словам режиссера, Кологривый остается кандидатом на главную роль в фильме, кастинг еще не стартовал, но, если партия возражать не будет, актер сможет пройти его.

Он также уточнил, что скандалы происходят у всех, главное — то, как играет актер.

Ранее сообщалось, что бар «Элтон» в Новосибирске проверяют на экстремизм.