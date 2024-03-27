Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве новорожденного в Болотнинском районе

Защита попыталась оспорить решение.

Напомним, в селе Светлая поляна Болотнинского района женщина в период с 25 по 26 февраля 2024 года родила дома жизнеспособного ребенка. Она поместила его в ведро и спустила в подвал. Тело малыша без признаков жизни обнаружили 11 марта.

16 марта Болотнинский районный суд избрал меру пресечения женщине в виде заключения под стражу до 14 мая 2024 года.

Защита попыталась оспорить постановление в Новосибирском областном суде, но ведомство оставило решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по делу о смерти мужчины, который был на занятиях в школе по скалолазанию.