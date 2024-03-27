сегодня
27 марта, 18:53
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.57 | eur 100.4
сегодня
27 марта, 18:53
пробки
6/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.57 | eur 100.4
сегодня 17:55
проиcшествия

Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве новорожденного в Болотнинском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Защита попыталась оспорить решение.

Напомним, в селе Светлая поляна Болотнинского района женщина в период с 25 по 26 февраля 2024 года родила дома жизнеспособного ребенка. Она поместила его в ведро и спустила в подвал. Тело малыша без признаков жизни обнаружили 11 марта.

16 марта Болотнинский районный суд избрал меру пресечения женщине в виде заключения под стражу до 14 мая 2024 года.

Защита попыталась оспорить постановление в Новосибирском областном суде, но ведомство оставило решение без изменений. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по делу о смерти мужчины, который был на занятиях в школе по скалолазанию.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в