Автоэксперт Васильев рассказал, когда пора «переобувать» машину

По его словам, переходить на летнюю резину нужно, когда температура воздуха достигнет 5 градусов тепла.

Автоэксперт Егор Васильев рассказал в беседе с Pravda.Ru, когда автовладельцам пора переходить на летнюю резину после зимы. По его словам, «переобуваться» можно при среднесуточной температуре выше 5 градусов тепла.

«Все зависит от места, где эксплуатируется автомобиль. Если я живу за городом или где-то севернее обитаю, то, естественно, даже при хороших среднесуточных высоких температурах могут сохраняться места, где у меня будут чисто ледовые дорожки непрочищенные. Надо смотреть по факту», — объяснил эксперт.

При этом Васильев подчеркнул, что сейчас стоимость шиномонтажа постепенно растет вместе с общим увеличением стоимости эксплуатации автомобиля.

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