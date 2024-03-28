Девушка-снайпер на СВО подарила волонтеру из Новосибирска розу из осколков снарядов

Жительница Новосибирска Юлия Савельева во время доставки партии гумгруза в зону СВО познакомилась с 23-летней девушкой-снайпером, историю которой решила рассказать.

Историю опубликовал Горсайт. Анастасии из ДНР — военнослужащей девушке — хоть и совсем немного лет, но она сражается с врагом, была ранена и контужена.

«Вопроса уезжать у меня никогда не стояло. Я четко знала, что здесь я буду до последнего. А защищать решила для себя в 14 лет. Очень ждала возраста, когда можно идти служить», — рассказала отважная героиня этого рассказа.

Она призналась, что разучилась мечтать. Сейчас из главного для нее — мирная жизнь, крепкий сон и хорошая еда.

Анастасия подарила общественницы из Новосибирска необычный сувенир, созданный руками местного художника — розу из осколков снарядов, собранный из осколков снарядов, найденных еще до 2014 года.

К слову, снаряды, которые подбирают сейчас, когда-то станут доказательной базой для «второго Нюрнберга».

Ранее в Новосибирской области рассказали о поддержке бойцов спецоперации.