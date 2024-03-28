Названы причины эвакуации людей из новосибирского ТЦ

Вечером 27 марта посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский Молл» вывели из здании, названы причины.

Эвакуация прошли примерно в 18:30. В МЧС сообщили, что в ТЦ сработала пожарная сигнализация.

«По уточненной информации, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», — отметили в ведомстве.

Посетителей вывели из ТЦ, после чего они около получаса ждали разрешения вернуться в магазин.

Ранее Сиб.фм собрал главные новости города и области на 27 марта. Напомним, в регионе произошло смертельное ДТП, а мужчине «под наркотой» померещилась погоня за ним диких кошек.