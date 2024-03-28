Новосибирцы вспомнили скандальные приезды в город Пугачевой

Не раз приезжавшая в Новосибирск Алла Пугачева, которая с начала СВО не живет в России, будет признана иноагентом — процесс запустили в генпрокуратуре

Впервые столицу Новосибирской области примадонна посетила в далеком 1979 году, несколько дней пела в ЛДС «Сибирь», собирая аншлаги. В тот раз артистка ничем не отличилась, только лишь побила рекорды по кассовым сборам.

В следующий раз Пугачева вернулась в Новосибирск в 1992 году в свое 43-летие, которое отпраздновала с размахом и не смогла выступить в Кемерово через несколько дней, причиной в СМИ была названа простуда и севший из-за нее голос, застрахованный на 100 тысяч рублей на время ее гастролей на Кузбассе — но об этом никто не знал. Певица, чтобы не потерять деньги, обвинила журналистов в недостоверной информации и сказала, что заболела именно в Кузбассе.

Далее последовали концерты в 1998 и в 2005 годах. Последнее в Новосибирске выступление а рамках «прощального тура» примадонны состоялось в 2009 году. Стоимость билетов тогда достигала 35 тысяч рублей. За два дня до события мест оставалось много, но в день «Х» их странным образом выкупили — организаторам пришлось даже организовать дополнительные места.

Иноагентом Аллу Пугачеву, которая не выразила соболезнований семьям погибших и пострадавших при теракте в Подмосковье, но посочувствовавшая украинской певице из-за прерванного концерта, хотят признать в связи с ее отношением к СВО.