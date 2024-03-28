Отчим, пытавший школьницу из Новосибирска утюгом, отправится на лечение

Сама девочка сейчас находится в одном из центров помощи детям.

Отчим, обвиняемый в пытках новосибирской школьницы утюгом, будет направлен на лечение после судебной психиатрической экспертизы, которая выявила его психическое заболевание и неспособность нести уголовную ответственность.

Сама пострадавшая девочка в настоящее время находится в одном из центров помощи детям. Решение о лишении родительских прав матери будет принимать отдел опеки.

Следует отметить, что инцидент произошел 12 февраля, когда мать привела ребенка в центр помощи подросткам, заявляя о ее проблемном поведении. Во время осмотра соцработники обнаружили следы ожогов от утюга на теле девочки и вызвали правоохранительные органы. После выяснения обстоятельств дела ребенка забрали из семьи.

Девочка рассказала следователям, что отчим применял наказания из-за ее непослушании и якобы мелких кражах. Он таскал ребенка за волосы и прижигал утюгом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сестра погибшего при теракте в «Крокусе» новосибирца сдала ДНК-тест.