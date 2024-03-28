В мэрии Новосибирска рассказали про завершение отопительного сезона

Когда завершится отопительный сезон в Новосибирске: рассказали в мэрии города.

По данным департамента ЭЖиКХ мэрии Новосибирска, дата окончания отопительного сезона еще не определена.

«Дату определяет рабочая группа при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города», — передали в мэрии.

Как только будет определена точная дата завершения отопительного сезона, мэрия Новосибирска выпустит соответствующее постановление, после чего, независимо от районов и местонахождения объектов, будет происходить отключение отопления.

Напомним, что с улиц Новосибирска вывезли почти два млн кубометров снега.