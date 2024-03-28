В Новосибирске до 1 сентября 2024 года не достроят шесть школ

Школы хотели ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

Рамиль Ахметгареев, начальник департамента образования мэрии Новосибирска сообщил, что шесть школ, строящихся в рамках концессиoнных соглашений, не достроят к 1 сентября.

Предполагается, что учащихся, которые не смогут попасть в переполненные школы в нескольких районах будут перенаправлять в ближaйшие учебные заведения.

«По микрорайону Дивногорский и Новомарусино мы провели большую работу с министерством образования Новосибирской области по вопросу доставки детей в образовательные организации», – сообщил Ахметгареев.

Напомним, что в Новосибирской области построят 22 новых объекта образования.