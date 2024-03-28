В Новосибирске на «Сибирь-Арене» проведут международный турнир

В Новосибирске с 25 по 28 апреля пройдет международный хоккейный турнир.

В соревнованиях примут участие молодежные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также команда игроков студенческой лиги. Турнир будет проходить на новой арене. Расписание матчей опубликовано под названием «Кубок Будущего».

В первый день турнира, 25 апреля, в 15.30 состоится матч между сборными Казахстана и Беларуси, а в 19.30 — между Россией U20 и командой студенческой лиги. На следующий день, 26 апреля, запланированы игры Беларуси против СХЛ в 15.30 и России против Казахстана в 19.30. 27 апреля будет проведен турнир 3x3.

Завершающий день турнира, 28 апреля, покажет поединки между сборной Казахстана и командой студенческой лиги в 13:00, а также между Россией и Беларусью в 17:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что главный тренер новосибирской «Сибири» Кривокрасов покидает должность.