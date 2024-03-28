В Новосибирском зоопарке фламинго вышли на прогулку после зимы

Фламинго из Новосибирского зоопарка вышли впервые на прогулку после зимы.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило” появилось фото и видео фламинго, которые решили в конце марта выйти на прогулку после суровой зимы.

Сотрудники поделились, что они тщательно и аккуратно подготавливали птиц к такой прогулке — они периодически открывали двери в павильоне, где находились фламинго, тем самым птицы постепенно привыкали к холодному воздуху. Таким образом, птицы самостоятельно вышли на улицу, не испугавшись весенней температуры.

Напомним, что в зоопарке Новосибирска проснулись еноты после зимней спячки.